غياب "إكرامي" عن مران الأهلي

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تدريب

إكرامي

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مستبعد

حصل شريف إكرامى حارس الأهلي، على إذن بالغياب عن مران المُستبعدين عن لقاء بيراميدز المقرر له الثامنة مساء اليوم فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ25 للدورى.

ولم يُشارك شريف إكرامى فى مران اليوم بعدما حصل على إذن بعدم التواجد فى المران علمًا بأن الحارس الدولى يغيب عن لقاء بيراميدز لإصابته بتمزق فى عضلة السمانة .

وخاض اللاعبون الغائبون عن مباراة بيراميدز مرانًا قويًا باستاد مختار التتش صباح اليوم تحت إشراف إليخاندرو مخطط الأحمال البدنية بالفريق.

ويلتقي الأهلي مع نظيره بيراميدز مساء اليوم الخميس على ملعب بتروسبورت فى الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع 25 بمسابقة الدورى الممتاز.


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