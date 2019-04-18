سقوط عصابة سرقة الشقق السكنية فى العبور

18 أبريل 2019 - 01:32 م

تمكنت مديرية أمن القليوبية، اليوم الخميس، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالعبور، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا بورد معلومات للعميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، مفادها قيام "ضياء وع"، 18 عاما، و"إسلام ع س"، 17 عاما، عاطل؛ بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما بدائرة قسم العبور تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب التسلق والدخول من خلال المنافذ.

عقب تقنين الإجراءات تمكن العميد يحيى راضي مدير المباحث الجنائية بالمديرية من ضبطهما بأكمنه أعدت لذلك، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما 3 وقائع سرقة بعض المنقولات من داخل الشقق السكنية، تحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة