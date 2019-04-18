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"الدراويش": إيقاف "بامبو" لنهاية الموسم

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كريم بامبو
كريم بامبو

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قرر مسئولو النادي الإسماعيلي، إيقاف واستبعاد اللاعب كريم بامبو جناح الفريق من مواجهة الزمالك المقرر لها الخامسة عصر اليوم الخميس، وتجميد اللاعب لنهاية الموسم. 

وتابع الإسماعيلى في بيان له عبر موقعه الرسمي: "فى إطار حرص مجلس إدارة الإسماعيلى على توضيح كل الأمور بشفافية أمام الجماهير ولفرض مزيد الاستقرار الفنى، يؤكد مسئولو النادى أن كريم بامبو جناح الفريق الذى ينتهى تعاقده بنهاية هذا الموسم يماطل فى تجديد عقده رغم العروض التصاعدية التى تم تقديمها له".

وأضاف مسئولو النادى أنه تم عقد جلسات عدة مع اللاعب إلا أنه لم يستجب رغم تمسك النادى بجهوده فضلا عن طلبه خوض تجربة احتراف خارج البلاد، مع التأكيد على أن الإسماعيلى له أولوية فى التجديد حال غياب تلك العروض الخارجية.

‎وشدد المسئولون على أن الفترة الأخيرة شهدت مطالبة وكيل اللاعب فى اجتماعه مع محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات ومحمد محسن ابو جريشة المدرب العام، بالحصول على تعويض مادى بجانب عقد سنوى بمبلغ مالى كبير وهو ما تمت الموافقة عليه على الفور قبل أن يطلب وكيله مهلة لإحضار اللاعب والتوقيع على عقود التجديد وهو ما لم يحدث واعتبره النادى رفضًا للتجديد.

‎وأضاف مسئولو الإسماعيلى أنه تقرر عدم مشاركة اللاعب فى ظل خروجه عن تركيزه وابتعاده عن مستواه نظرًا لتفكيره فى العروض وإعطاء الفرصة للاعبين أخرين مستمرة عقودهم مع النادى وعلى نفس مستواه الفنى.


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