المترو يعلن مواعيد تشغيل جديدة خلال شهر رمضان

18 أبريل 2019 - 01:12 م

اعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن تعديل مواعيد تشغيل المترو خلال شهر رمضان الكريم ليتحرك أول قطار، الساعة السادسة إلا الربع صباحا، وآخر قطار الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، ليصل في آخر محطة الساعة الثانية والنصف.

من ناحية أخرى قررت شركة المترو استمرار العمل بهذه المواعيد من أول أيام رمضان وحتى نهاية إجازة عيد الفطر، كما تقرر أن تبدأ مكاتب الاشتراكات العمل في السابعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا.

وشدد المهندس علاء سعداوى، الخبير في قطاع النقل، على ضرورة العمل على تكثيف التواجد بمحطات مترو الأنفاق من جانب قيادات المترو، لسرعة العمل على حل أي مشكلة تواجه تشغيل القطارات ولسرعة التجاوب مع الجمهور من الركاب لتقديم خدمات التشغيل المختلفة.