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الداخلية تكرم 488 شرطيًا لتميزهم فى العمل

قضايا وحوادث

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

أحمد الشربينى

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الداخلية

تكريم افراد الشرطة

كلف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافأة 488 من رجال الشرطة؛ نظرًا لجهودهم وتميزهم في أداء عملهم، والتي أسهمت في كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها، والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الانضباط والالتزام والجدية في الأداء، وذلك خلال الشهر الماضى.

وتضمنت قائمة المكرمين: (231 ضابطا – 236 فردا – 21 مجندا)، بالمصالح والإدارات العامة ومديريات أمن (القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنيا، دمياط، الإسكندرية، الشرقية، الإسماعيلية، المنوفية، أسيوط، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وقطاع الأمن العام، قطاع الأحوال المدنية، قطاع الأمن المركزي).

يأتي ذلك في إطار ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة في حماية أمن واستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم في النجاحات الأمنية، والتي كانت ولا تزال محل تقدير من الكافة، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن.


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