استثناء السيسى لمدة رئاسة أخرى بسبب المشروعات القومية

18 أبريل 2019 - 12:43 م



أكد كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه تم النص في الدستور على فترتين رئاسيتين فقط لإنهاء فكرة الحكم إلى ما شاء الله.



وأضاف "جبر" في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، الفضائية، أنه لن يجلس رئيس جمهورية على مقعده أكثر من فترتين فقط.



وأوضح أنه تم استثناء الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكي يترشح مرة واحدة أخرى، موضحًا أن هذا الاستثناء بسبب المشروعات القومية الذي تقوم به مصر، لأنها إذا استمرت بمعدل النمو الحالي ستتحول مصر إلى دولة كبرى.



و تابع، أن هناك من يحاولون انتقاد وتعطيل مشروعات التعليم والمدن الجديدة وغيرها.

