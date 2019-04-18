الأمن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين فى قنا

18 أبريل 2019 - 12:33 م

أنهت الأجهزة الأمنية فى قنا خصومة ثأرية بعقد جلسة صلح بين عائلتين بدائرة مركز شرطة نقادة، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.

يأتى ذلك في إطار جهود أجهزة الأمن بوزارة الداخلية للعمل على إنهاء النزاعات الثأرية بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات والقيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رءوس العائلات.

على جانب آخر، نجحت إدارة شرطة موانئ بورسعيد بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية في ضبط (320 طلقة مورس عيار 22مم – 5 طلقات خرطوش – واحد طلقة عيار 9 مم – واحد قطعة "ماسورة رشاش بمسطرة مُدرجة").

وذلك داخل حاوية مشمولها "قطع غيار سيارات مُستعملة" واردة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء غرب بورسعيد، لصالح مكتب للتجارة والاستيراد ملك أحد الأشخاص "محدد" المقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية، وغير واردة بالمستندات والمحظور استيرادها.