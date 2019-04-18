  • الخميس 18 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر01:58 م
بحث متقدم
الاهلى

التشكيل المتوقع للأهلي أمام بيراميدز

كرم جبر - رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

استثناء السيسى لمدة رئاسة أخرى بسبب المشروعات القومية

تعديل الدستور

دعوى مستعجلة ضد الرئاسة والداخلية.. تعرف على السبب

تركي

آل الشيخ يتخذ قرارًُا بشأن السودان.. تعرف عليه

وزير الدفاع

وزير الدفاع ونظيراه اليونانى والقبرصى يشهدون "ميدوزا -8"

قتل (تعبيرية)

عامل يقتل والده فى مشاجرة بينهما فى القليوبية

التقرير

مليار دولار تنعش خزينة كنيسة "نوتردام" المحترقة

البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية

أول تعليق للبابا "تواضروس" على التعديلات الدستورية

الرئيس

قراران جمهوريان للرئيس.. تعرف عليهما

الدستور

"الحكومة" تحسم الجدل حول إجازة "الاستفتاء" على الدستور

عامل يقتل والده فى مشاجرة بينهما فى القليوبية

قضايا وحوادث

قتل (تعبيرية)
قتل (تعبيرية)

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

تلميذ يمزق زميله بآلة حادة بالسلام

#

مشاجرة دامية بين جزار وعامل فى القليوبية

#

تعرف على عقوبة الزمالك للاعبيه بعد الهزيمة من جورماهيا

#

ربة منزل تقتل زوجها بمساعدة شقيقها بالقليوبية

قتل عامل والده فى مشاجرة بينهما حيث ضربه على رأسه فوقع جثة هامدة فى الحال بالقليوبية.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا بورود بلاغ لقسم شرطة أول بنها من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين كنيسة مارى جرجس بناحية عزبة السوق دائرة القسم، بحضور أحد الأشخاص "رجب.ج.م" والسابق اتهامه في 8 قضايا، وتبدو عليه علامات الاضطراب النفسي، وأبلغ أنه قام بالاعتداء على والده داخل مسكنهم بالضرب ما أدى لوفاته.

وانتقل العميد يحيى راضي مدير المباحث الجنائية إلى سكن المجني عليه، وتبين وجود جثة والده "جمعة.م. ش"، 80 عامًا، بالمعاش، ملقاة على الأرض بصالة المنزل وبها عدة إصابات بالرأس.

وبمناقشة المتهم، أكد حدوث مشادة كلامية بينهما قام على إثرها بالاعتداء على والده بالضرب بعصا على رأسه محدثًا إصابته التي أودت بحياته، وتم التحفظ على الجثة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ شئونها، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» بلاغ ضد مصمم لعبة PUBG بتهمة تهديد المجتمع المصرى
» اجتماع بماسبيرو لمناقشة تجهيزات تغطية الاستفتاء
» "الوزراء" يهنئ صلاح لاختيارة ضمن الأكثر تأثيرًا
» "فؤاد" يطلق أغنية جديدة لدعم التعديلات الدستورية
» الأهلي يكشف مدة غياب رمضان صبحي
» التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة "الدراويش"
» أسماء حكام مباريات اليوم بالدوري
» حملات مرورية مكثفة على الطرق السريعة
» الزمالك يبحث أمام الدراويش استعادة صدارة الدورى
» طقس اليوم لطيف على شمال البلاد والصغرى 4 درجات
» تراجع كبير في أسعار الذهب

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان