عامل يقتل والده فى مشاجرة بينهما فى القليوبية

18 أبريل 2019 - 12:19 م

قتل عامل والده فى مشاجرة بينهما حيث ضربه على رأسه فوقع جثة هامدة فى الحال بالقليوبية.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا بورود بلاغ لقسم شرطة أول بنها من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين كنيسة مارى جرجس بناحية عزبة السوق دائرة القسم، بحضور أحد الأشخاص "رجب.ج.م" والسابق اتهامه في 8 قضايا، وتبدو عليه علامات الاضطراب النفسي، وأبلغ أنه قام بالاعتداء على والده داخل مسكنهم بالضرب ما أدى لوفاته.

وانتقل العميد يحيى راضي مدير المباحث الجنائية إلى سكن المجني عليه، وتبين وجود جثة والده "جمعة.م. ش"، 80 عامًا، بالمعاش، ملقاة على الأرض بصالة المنزل وبها عدة إصابات بالرأس.

وبمناقشة المتهم، أكد حدوث مشادة كلامية بينهما قام على إثرها بالاعتداء على والده بالضرب بعصا على رأسه محدثًا إصابته التي أودت بحياته، وتم التحفظ على الجثة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ شئونها، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.