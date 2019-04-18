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وفد قطري رفيع المستوي يزور السودان

عرب وعالم

محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري

وكالات- الدويني فولي

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أعلنت الخارجية السودانية، اليوم الخميس، أن الترتيبات تجرى لزيارة وفد قطرى رفيع المستوى للخرطوم قريبًا.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الخارجية بابكر الصديق محمد الأمين في بيان مقتضب: "تود وزارة الخارجية أن تنفى ما نقلته إحدى القنوات الفضائية من أن السودان رفض استقبال وفد قطري برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية".

وتابع الناطق: "تجرى الترتيبات لزيارة وفد قطري رفيع المستوى للخرطوم".
يأتي ذلك بعدما نفى الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق الركن شمس الدين كباشي، الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام المحلية والعالمية حول رفض السودان استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.
وقال كباشي، إن "المجلس ينفي هذا الخبر نفيا قاطعا ويؤكد عدم وصول أي طائرة قطرية للأراضي السودانية، وإن هذا الخبر عار من الصحة تماما".


وكانت قناة "العربية" السعودية، قد نقلت عن مصادر سودانية لم تسمها، أن "السلطات السودانية رفضت، استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني". وتبعتها مواقع إماراتية بتداول الخبر.


وأضاف المصدر، إنه: إثر رفض المسؤولين السودانيين استقباله بعد وصوله للخرطوم، غادر الوفد القطري العاصمة السودانية، عائداً للدوحة، مؤكدا إبلاغ الوفد القطري أن الأعراف الدبلوماسية تتطلب التنسيق والاتفاق قبل الزيارة، وهذا ما لم يحدث.


وفي 11 أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.


وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، بالاشتراك مع حكومة مدنية، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

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