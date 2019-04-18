آل الشيخ يتخذ قرارًُا بشأن السودان.. تعرف عليه

جاء قرار آل الشيخ تقديرًا لرئيس وأعضاء الاتحاد السوداني وعناصر كرة القدم في دولة السودان، وفقاً لصحيفة "سبق".

جاء قرار آل الشيخ تقديرًا لرئيس وأعضاء الاتحاد السوداني وعناصر كرة القدم في دولة السودان، وفقاً لصحيفة "سبق".

وعقدت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم، اجتماعها رقم 24 مساء الأربعاء في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وعقدت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم، اجتماعها رقم 24 مساء الأربعاء في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

واعتمد الاتحاد العربي تشكيل لجنتي الانضباط والاستئناف، إلى جانب اطلاع الجمعية العمومية على التقارير الإدارية والفنية والمالية الخاصة ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال، واستعدادات الأمانة العامة للاتحاد العربي لإقامة النسخة الثانية من بطولة الأندية العربية بمسماها الجديد "كأس محمد السادس للأندية الأبطال"، الذي أعلن عنه رئيس الاتحاد تقديرا لملك مملكة المغرب.

واعتمد الاتحاد العربي تشكيل لجنتي الانضباط والاستئناف، إلى جانب اطلاع الجمعية العمومية على التقارير الإدارية والفنية والمالية الخاصة ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال، واستعدادات الأمانة العامة للاتحاد العربي لإقامة النسخة الثانية من بطولة الأندية العربية بمسماها الجديد "كأس محمد السادس للأندية الأبطال"، الذي أعلن عنه رئيس الاتحاد تقديرا لملك مملكة المغرب.