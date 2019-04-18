دعوى مستعجلة ضد الرئاسة والداخلية.. تعرف على السبب

18 أبريل 2019 - 12:14 م

أقام أيمن محفوظ المحامي دعوى قضائية أمام القضاء المستعجل برقم 304 لسنة 2019 مستعجل القاهرة بإلزام رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بتطبيق قانون الطوارئ لمن يدعو علنا لمقاطعة الاستفتاء على الدستور في إطار الحملة الشعبية دستورنا حياتنا للتوعية المواطنين للتصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية وجاءت الدعوى القضائية في إطار قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2019 الخاص بمد حالة الطوارئ بتطبيق الطوارئ علي من يدعو علنًا لمقاطعة الاستفتاء وقد أثارت تلك الدعوى ردود فعل شعبية كبيرة في التضامن مع تلك الدعوى والتي تواجه دعوات جماعات الإرهاب والتضليل لدعوة المواطنين لمقاطعة الاستفتاء.

وأضاف أيمن محفوظ المحامي أن حملة دستورنا حياتنا على مستوى الجمهورية والتي تسعى لتوعية جموع المواطنين بضرورة المساهمة في الإدلاء برأي المواطنين في التجربة الديمقراطية والمشاركه في الاستفتاء وذلك إمعانًا في تطبيق التجربة الديمقراطية بالتصويت علي التعديلات الدستورية ليصل بتطبيق قانون الطوارئ على الداعين لمقاطعة الاستفتاء لأن المشاركة هي مسئولية في رقبة كل مولطن مصري أمام الدعوات المغرضة لمقاطعة الاستفتاء