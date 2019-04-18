» اجتماع بماسبيرو لمناقشة تجهيزات تغطية الاستفتاء

18 أبريل 2019 - 12:03 م

عقدت ميرفت محسن رئيس قطاع الأخبار، اجتماعًا تنسيقيًا مع نائلة فاروق رئيس قطاع التليفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام لمناقشة خطة الاستعداد لتغطية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وشارك باللقاء مجموعة من قيادات قطاعي الأخبار والتليفزيون في مقدمتهم أيمن الحبال رئيس الإدارة المركزية للأحداث الجارية بالأخبار وهناء سمري مدير عام المذيعين وحنان سيف مدير الإخراج وأحمد وجيه مدير عام المراسلين وأحمد البلك مدير النشرات وسعيد أبو جميل رئيس الفضائية المصرية ووليد الشواربي مدير التنويهات بالتليفزيون وعدد كبير من القيادات الأخرى بالقطاعين.

وتناول الاجتماع كل الاستعدادات وتوزيعة سيارات البث والتنسيق مع قطاع الهندسة الإذاعية لتوفير كافة المعدات المطلوبة من وحدات SNG وأجهزة TVU وغيرها من متطلبات النقل.