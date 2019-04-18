"الحضرى" يعلن انضمام ابنته لفريق الكرة النسائي لهذا النادي

18 أبريل 2019 - 12:01 م

أعلن عصام الحضري، حارس النجوم، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "تويتر" عن انضمام نجلته شدوى للفريق النسائي بوادي دجلة.

ونشر "الحضري" صورا لابنته، علي حسابة الخاص معلقًا: "انضمام شدوى عصام الحضري للفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي وادي دجلة، برئاسة المهندس ماجد سامي والمهندس هاني فؤاد، وتحت قيادة الكابتن القدير محمد كمال.. ألف مبروك يا حبيبتي وبالتوفيق دايمًا يارب".

على الرغم من أن للحضري ثلاث فتيات، وهن "شدوى، وشهد، وشاهندة"، إلا أن الأخيرة تعد أشهرهن خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، رُبما لظهورها مع والدها خلال مباريات المنتخب الماضية، في أكثر من مشهد، أو لخطبتها للاعب الزمالك محمود كهربا، والتي لم تستمر كثيرًا.