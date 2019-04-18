التشكيل المتوقع للأهلي أمام بيراميدز

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استقر الأوروجواياني مارتن لاسارتى، المدير الفني لافريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على التشكيل الذى سيخوض به مباراة بيراميدز المقرر لها الثامنة مساء اليوم، الخميس، على ملعب بتروسبورت فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين للدورى الممتاز.

وينوى «لاسارتي»، مدرب الأهلى الدفاع بكل من: محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتحى، وعلى معلول، وعمرو السولية، وحسام عاشور، وجيرالدو وصالح جمعة، وجونيور أجايى، ووليد آزارو.

ويغيب عن الأهلي فى لقاء اليوم كل من: محمد هانى للإيقاف، ووليد سليمان وكريم نيدفيد وسعد سمير ورمضان صبحى والحارس شريف إكرامى للإصابة.


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