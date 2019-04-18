اشتباكات عنيفة حول قاعدة "تمنهنت" الجوية جنوب ليبيا

18 أبريل 2019 - 11:53 ص

نقلت روسيا اليوم عن مصادر متطابقة أن قاعدة تمنهنت وسط الصحراء الليبية تعرضت لهجوم لم يحدد، مشيرة إلى أن اشتباكات تدور حولها.







ويسيطر الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على هذه القاعدة الجوية الواقعة شمال مدينة سبها، والتي تعد أكبر قاعدة جوية في جنوب ليبيا.



