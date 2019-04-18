رئيس الوزراء من الأقصر: "سنبني مصر الحديثة"

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الاكتشافات الأثرية الجديدة تؤكد ثراء أرض مصر ومساهمتها في إضافة زخم للتراث العالمي.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي على هامش اكتشاف أحد المقابر بالأقصر: "عندما ننظر إلى الاكتشافات الحديثة نجد مدى التقنيات والتكنولوجيات التي استخدمها المصريين القدماء، متابعًا: "تلك الاكتشافات تؤكد أننا كمصريين دائما مبدعون".

وواصل: "إن شاء الله هنبقى زي أجدادنا وسنبنى مصر الحديثة وأحفادنا يتكلموا عنا بأن تلك هى الفترة الذهبية لبناء مصر الحديثة".


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