وزير الدفاع ونظيراه اليونانى والقبرصى يشهدون "ميدوزا -8"

18 أبريل 2019 - 11:46 ص

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أول إيفانجلوس أبوستولاكس وزير الدفاع اليونانى وسافلس أنجليدس وزير الدفاع القبرصى المرحلة الرئيسية للتدريب البحرى الجوى المشترك "ميدوزا -8" والذى تنفذه عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة لكل من مصر واليونان وقبرص والذى استمر عدة أيام بمسرح عمليات البحر المتوسط بمشاركة حاملتى المروحيات أنور السادات وجمال عبد الناصر طراز "ميسترال" وعدد من القطع البحرية والفرقاطات وسفن المرور والإنزال والغواصات وصائدات الألغام ولنشات الصواريخ، وعدد من الطائرات متعددة المهام (إف 16) وطائرات الهليكوبتر والاستطلاع والنقل وطائرات الإنذار.

بدأت المرحلة الرئيسية بوصول القائد العام للقوات المسلحة يرافقه وزير الدفاع القبرصى إلى متن إحدى الفرقاطات اليونانية المشاركة بالتدريب حيث كان فى الاستقبال وزير الدفاع اليونانى، حيث استمع الوزراء إلى عرض تفصيلى تضمن تدريبات ميدوزا السابقة بالإضافة لعرض ملخص للأنشطة والفاعليات التى تم تنفيذها فى مراحل التدريب المختلفة، أعقبه الانتقال إلى حاملة المروحيات "أنور السادات" والقيام بجولة تفقدية للميسترال والتقاط صورة تذكارية مع القوات المشاركة فى التدريب، وكذا متابعة أعمال استقبال طائرات الأباتشى على متن الحاملة وإقلاع طائرات الشينوك اليونانى المحملة بعناصر الإسقاط المظلى مع قيام صائدات الألغام بمسح ممرات الإبرار، كما تابع الوزراء وصول قوات الإسقاط والإبرار جواً وبحراً إلى الساحل.

ونفذت القطع البحرية المشاركة تمريناً للرماية بالذخيرة الحية على الأهداف السطحية أظهر مدى ما تتمتع به القوات من دقة ومهارة عالية وقدرة على العمل المشترك.

كما تضمنت الأنشطة عملية إبرار بحرى على الساحل لعناصر من القوات الخاصة بواسطة اللانشات السريعة لتأمين الشاطىء ضد التهديدات الإرهابية ، كما شاركت طائرات الهليكوبتر بتنفيذ الإسقاط والإبرار الجوى للمجموعات القتالية من قوات المظلات ، مع تقديم المعاونة الجوية بواسطة الهليكوبتر المسلح لقوات المشاة الميكانيكى التى تم إبرارها على الساحل بواسطة وسائط الإبرار المحملة على حاملة المروحيات ، وشاركت المقاتلات متعددة المهام بتنفيذ هجمة جوية لتدمير العناصر المعادية وتأمين الشاطئ وإستكمال تدمير الأهداف المكتشفة.

وكانت المراحل الأولى للتدريب قد تضمنت تنفيذ العديد من الأنشطة منها القيام بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة ضد كافة التهديدات والتدريب على أعمال الإستطلاع الجوى والبحرى وإعتراض الأهداف المعادية وتنفيذ عدة تشكيلات إبحار ، كذلك التدريب على أعمال البحث والإنقاذ وتبادل البلاغات والمعلومات بين الوحدات والقطع البحرية ، وأعمال الإعتراض البحرى والدفاع ضد التهديدات غير النمطية أثناء الإبحار ومكافحة الهجرة غير الشرعية والقرصنة البحرية.

كما تم تنفيذ تدريب مسبق لعناصر القوات الخاصة البحرية لكلاً من مصر واليونان وقبرص على أعمال الإقتحام والتفتيش للسفن المشتبه بها والتغلب على الموانع ، كذلك تنفيذ العديد من المحاضرات النظرية والعملية التى تساهم فى توحيد المفاهيم المشتركة للقوات المنفذة.

ونقل الفريق أول محمد زكى تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لوزراء الدفاع والوفود والقوات المشاركة مرحباً بهم فى بلدهم الثانى مصر مؤكداً على عمق العلاقات العسكرية التى تربط بين البلدان الثلاثة ، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيق أقصى إستفادة ممكنة من التدريب الذى يهدف إلى تبادل الخبرات والمهارات كما أشاد بمستوى التنسيق والتعاون بين مصر واليونان وقبرص فى مختلف المجالات ، معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون والتكامل بما يحقق حماية الأهداف والمصالح المشتركه ويعزز جهود التنمية والإستقرار ومكافحة الإرهاب.

كما أشادا وزيرى الدفاع لكل من اليونان وقبرص بالأداء القتالى المتميز للقوات المنفذة للتدريب ، والذى يعكس مدى التنسيق بين القوات المسلحة المصرية واليونانية والقبرصية ، مؤكدين على حرص بلديهما على توسيع أفاق الشراكة والتعاون العسكرى مع مصر والعمل المشترك لدعم ركائز الأمن والإستقرار ومواجهة التحديات التى تستهدف المنطقة فى ظل العلاقات المتميزة التى تربط بين القيادات السياسية لمصر واليونان وقبرص.

حضر المرحلة الرئيسية الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة المصرية واليونانية والقبرصية ومراقبين للتدريب من عدة دول وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية .