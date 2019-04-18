» الأهلي يكشف مدة غياب رمضان صبحي

18 أبريل 2019 - 11:20 ص

أثبتت الأشعة التي أجراها رمضان صبحى، صانع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار من فريق هدرسفيلد الإنجليزي، إصابته بشد في العضلة الأمامية.

وتأكد غياب اللاعب عن الأهلي لمدة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، حيث يضع خالد محمود طبيب الفريق برنامجا تأهيليا لرمضان للتعافي من الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز مساء غد اليوم على ستاد بتروسبورت في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.