» "فؤاد" يطلق أغنية جديدة لدعم التعديلات الدستورية

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محمد فؤاد

محد فؤاد

اتلعديلات الدستورية

بثت مجموعة  فضائيات  DMC أغنية "خدنا معاك" للفنان محمد فؤاد المصورة على طريقة الفيديو كليب عبر القناة الرسمية بموقع يوتيوب وعلى شاشتها التليفزيونية.

وجاءت الأغنية لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المقرر انطلاقه أيام "السبت، الأحد، والإثنين".

والأغنية من كلمات الشاعر محمد البوغة، ألحان أحمد العتبانى، توزيع خالد نبيل، وإخراج كمال عبد العزيز.

يذكر أن الفنان محمد فؤاد كان من المفترض أن يشارك في الموسم الرمضانى المقبل بمسلسل "الضاهر" إلا أن العمل تم تأجيل عرضه للمرة الثالثة.



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