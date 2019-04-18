مليار دولار تنعش خزينة كنيسة "نوتردام" المحترقة

18 أبريل 2019 - 11:11 ص

ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن حصيلة التبرعات التي جُمعت لاستعادة كاتدرائية نوتردام بعد أن تضررت بشدة من الحريق تقترب بالفعل من مليار دولار.

وأضافت الصحيفة، في تقريرها، أنه خلال يوم ونصف فقط، وصلت المساهمات إلى 880 مليون يورو، وفقًا لمبعوث التراث الثقافي الرئاسي، ستيفان بيرن، لافتة إلى أن الحكومة الفرنسية بصدد إنشاء مكتب خاص للتعامل مع هذه التبرعات الضخمة، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وعددت الصحيفة الجهات المانحة حتى الآن ومعظمهم من الشركات الكبرى مثل أبل ومالكي لوريال وشانيل وديور إلى الرعايا المحليين وسكان البلدات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة الحجم، على الرغم من قيمة التبرعات، يشك الخبراء في تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإتمام الإصلاحات في غضون خمس سنوات، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

ومن جانبه، قال المهندس المعماري الفرنسي. بيرلويجي بيريكولو إن العمل الترميمي سيستغرق "ما لا يقل عن 15 عامًا.. إنها مهمة هائلة".

وأضاف أن ضمان الاستقرار الهيكلي للكاتدرائية وحده قد يستغرق ما يصل إلى خمس سنوات، متابعًا: "لا تعني نهاية الحريق أن هيكل الكنيسة قد تم حفظه بالكامل، إذا يمكن أن يتدهور الحجر عندما يتعرض لدرجات حرارة عالية ويغير تركيبه المعدني بل يصل الأمر إلى كسره من الداخل" وفي أعقاب الحريق مباشرة، أعرب متحدث باسم الكاتدرائية عن شكوكه في أن يعاد فتحها لمدة ثلاث سنوات على الأقل. بدوره، عقد ماكرون اجتماعًا لمجلس الوزراء، أمس الأربعاء لمناقشة كيفية المضي قدمًا في أعقاب الحريق، الذي يشتبه المحققون في أنه كان عرضيًا وربما حدث أثناء أعمال التجديد.