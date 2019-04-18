أول تعليق للبابا "تواضروس" على التعديلات الدستورية

18 أبريل 2019 - 10:45 ص

علق قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على تساؤلات البعض حول تدخل الكنيسة في العملية السياسية.

وأجاب البابا خلال تواجده بالإسكندرية مساء أمس، على سؤال: "أشعر ومعي الكثير من الشباب أن الكنيسة تدخل في السياسة فما رأي قداستك؟".

وقال البابا تواضروس الثاني: "نحن في القرن الـ21 وأنا البابا 118 وطوال عمر الكنيسة لم تتدخل أبدًا في السياسة، فهل ستتدخل اليوم؟.. لكن هناك خلط بين مبدأين، بين ما هو سياسة وما هو مواطنة، ولك الحق أن تخلط بينهما لأن المواطنة في الثلاثين عام اللي فاتت كانت المواطنة ضعيفة إلى حد ما، لكن نشكر ربنا من 4 أو 5 سنين هناك تحسن، والميزان بيتظبط".

وتابع البابا: "ما نتدخل فيه هو من المواطنة وقد قلت مرارًا إنني لم أدرس السياسة ولم أعمل بها وأرحب دائمًا بدخول شبابنا للعمل السياسي المشروع، لكن ككنيسة قبطية إرثوذكسية لن تتدخل في السياسة، فهي كنيسة وطنية، كنيسة هذه الأرض والتراب".

وتطرق البابا تواضروس الثاني، للحديث عن التعديلات الدستورية، حيث قال: "نحن الآن على أبواب تعديلات دستورية واستفتاء هذا حق المواطنة التي بنيت بطوبة ثم طوبة ليتكون جدار، وصوتك مع من حولك يكون رأي، فالمشاركة في هذا الاستفتاء هو حق من حقوق المواطنة، أن يكون لك رأي لأن وجودك فعال وعبر عن رأيك كما هو ".