انقلاب سيارة نقل محملة بـ65 طن قمح بسوهاج

18 أبريل 2019 - 10:37 ص

انقلبت سيارة نقل مقطورة محملة بـ65 طن قمح على كوبرى محور طما العلوى على النيل شمال محافظة سوهاج.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من اللواء على صالح نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على كوبرى طما العلوى ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة طما وضباط وحدة المباحث وضباط إدارة المرور وتبين من التحريات أنه أثناء سير السيارة رقم محدده مقطورة سوهاج قيادة السيد ع ع 40 سنة سائق ويقيم دائرة قسم أول سوهاج محملة بــ65 طن قمح قادمة من صوامع أسيوط اتجاه مطحن المنشاة بسوهاج وبأحد المنحنيات اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى لانقلابها بحمولتها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة ومصطفي ك خ 19 سنة، "تباع" ويقيم دائرة مركز المنشاه" بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم" وتم نقلهما للمستشفي المركزي بسؤال قائد السيارة والمصاب قررا بمضمون ما تقدم.

تم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.