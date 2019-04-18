  • الخميس 18 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:15 ص
بحث متقدم
الرئيس

قراران جمهوريان للرئيس.. تعرف عليهما

الدستور

"الحكومة" تحسم الجدل حول إجازة "الاستفتاء" على الدستور

صلاح

بهذه الطريقة احتفل "الريدز" بهدف "صلاح"

الاهلى وبيراميدز

الأهلي يبحث عن مصالحة جماهيره على حساب "بيراميدز"

صلاح

صلاح ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم

الإعلامي أحمد موسى

موسى: "عدلنا لكم الدستور عشان الإخوان ميرجعوش تاني"

الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي

الفقي: "مبارك عدل مدة الرئاسة بشكل فاضح"

الإعلامي وائل الإبراشي

الإبراشي عن التعديلات الدستورية: "جربوا و هتشوفوا"

الدولار

سعر الدولار في نهاية تعاملات الأسبوع

تركي آل الشيخ

تعرف على مناورة تركي آل الشيخ للأهلي قبل مباراة بيراميدز

الإفتاء: نحن مكلفون شرعيًا بحماية وطننا من المتطرفين

آخر الأخبار

الافتاء
الافتاء

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

مجددا..عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

#

«الإفتاء» ترد على حرق زعيم حزب دنماركي للقرآن أمام مصلين؟

#

"الإفتاء" تحذر من لعبة منتشرة: تأمر الأطفال بإيذاء أحبائهم

#

عبد العال: التعديلات الدستورية لا علاقة لها بالرئيس

قالت دار الإفتاء المصرية، إن مظاهر المسئولية الفردية تمتد لتشمل جميع صور الحياة، فالفرد مسئول عن نفسه ودينه وأفعاله، وعن التزامه بالأخلاق وطريقة تفكيره ومنهجه وطريقه في الحياة، وعليه أن يكون إيجابيًّا تجاه نفسه وأسرته وعمله ووطنه ومجتمعه والنظام الاجتماعي والناس أجمعين، فيقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فيمارس حياته وفقًا للقيم الإسلامية، ويجعل من نفسه عنصرًا نافعًا ينتج الخير في كل مكان.

وأضافت فى بيان لها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ، أن الشريعة الإسلامية قررت مبدأ المسئولية الفردية والجماعية، الخاصة والعامة، وجعلت هذا المبدأ من مكونات شخصية المسلم الذي لا يكتمل إيمانه إلا برعايته وتحقيق معانيه، وجعل التقصير في ذلك من أنواع الخيانة.

واستشهدت الدار بقول الله تعالى في كتابه الكريم في سورة الأنفال: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ? [الأنفال: 27]. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام البخاري: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ».

وأوضحت دار الإفتاء أن من مجالات المسئولية الالتزام بواجبنا كمجموع تجاه وطننا الذي نعيش على أرضه، فنحن مكلفون شرعًا بالعمل على حفظه، والمساهمة في تنميته بأداء الواجبات على كافة المستويات ورعاية مقدراته والتعاون مع المؤسسات الوطنية، والبعد عن جميع مظاهر السلبية، ومن أهم مجالات المسئولية عدم الاستماع للتيارات المتطرفة التي تريد تخريب الوطن والانحراف به ونشر الفتن بين أرجائه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة "الدراويش"
» أسماء حكام مباريات اليوم بالدوري
» حملات مرورية مكثفة على الطرق السريعة
» الزمالك يبحث أمام الدراويش استعادة صدارة الدورى
» طقس اليوم لطيف على شمال البلاد والصغرى 4 درجات
» تراجع كبير في أسعار الذهب
» فنانة تكشف سر صدمتها في أحمد الفيشاوي: متخيلتش يعمل معايا كدا
» حكم من نسي ركعة ثم تذكرها وهو في التشهد الأخير
» فوي يرد علي المتخوفين من إطالة الحكم بسبب التعديلات الدستورية
» الديهي يتعرض لوعكة صحية تمنعه من استكمال حلقته
» مفاجأة غير سارة لـ"الأهلي" قبل مباراة بيراميدز

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان