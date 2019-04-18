"الرئيس" يصدق على قانون الدفع النقدى

18 أبريل 2019 - 10:31 ص

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 18 لسنة 2019، بشأن إصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي .

ونص القانون، على أن يقوم رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، بناءً على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزي ومجلس الوزراء، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

وألزم القانون جميع المخاطبين بأحكامه لتوفيق أوضاعهم خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر في وقت سابق، قرارًا جمهوريًا، حمل رقم 132 لسنة 2019 بإعادة تخصيص مساحة 2708 أفدنة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بئر العبد محافظة شمال سيناء لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد مدينة بئر العبد الجديدة.