"العاصمة الجديدة" توقع اتفاقية دخول أول خط غاز طبيعى للحى الحكومى

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وقع اللواء أحمد زكى عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية، اليوم، اتفاقية دخول أول خط غاز طبيعى للحى الحكومى داخل العاصمة الإدارية الجديدة بالاتفاق مع وزارة البترول.

 من جانبه، قال العميد خالد الحسينى المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة إن شركة غاز القاهرة ستكون الوحيدة المسئولة عن تركيب الغاز وتوصيله للحى الحكومى بالكامل.

 ومن المقرر أن يشارك فى توقيع الاتفاقية المهندس طارق الملا وزير البترول وعدد من قيادات الوزارة وشركة العاصمة الإدارية الجديدة.


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