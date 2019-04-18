الأهلي يبحث عن مصالحة جماهيره على حساب "بيراميدز"

18 أبريل 2019 - 09:36 ص

يستضيف النادى الأهلى نظيره بيراميدز ، في الثامنة مساء اليوم الخميس على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري .

ويدخل المارد الأحمر المباراة، بحثا عن مصالحة الجماهير بعد الاخفاق الذي يمر به الفريق خلال الفترة الحالية عقب الخروج من البطولة الأفريقية، وفشل الصعود إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة بينما يدخل بيراميدز المباراة محتل المركز الثالث بالتساوي مع الزمالك برصيد 57 نقطة .