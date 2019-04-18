بهذه الطريقة احتفل "الريدز" بهدف "صلاح"

محمد الخرو
نشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول الانجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لهدف اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف الفريق، صباح اليوم الخميس.
وفاز ليفربول على بورتو بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة شهدت تألق الفرعون المصري حيث سجل هدف وصنع الآخر.
وجاء احتفال ليفربول بهدف "صلاح"،في مرمى منافسه بورتو البرتغالي أمس في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتأهل ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ليستعد للقاء برشلونة الإسباني في مواجهة قوية.
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