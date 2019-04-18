«صلاح» ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم

18 أبريل 2019 - 09:23 ص

تواجد اللاعب محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم.

وأعلنت المجلة الأمريكية الشهيرة "تايم" عبر موقعها الإلكتروني، عن أسماء الشخصيات المختارة، غير أنها خصصت الغلاف لصورة شهيرة للاعب المصري مرتديا قميص الريدز.

وقالت المجلة في تقريرها إن صلاح "قدوة لفئة عريضة من جماهير كرة القدم في الشرق الأوسط وإنجلترا".

ولم يعلق صلاح على هذا الاختيار، غير أن سفارة مصر في واشنطن، قدمت في بيان عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، التهنئة لـ"صلاح" بتسميته ضمن قائمة "التايم".

وفي 2018، حصل صلاح على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، كما حصل على جائزة "جولدن سامبا" التي تمنحها جماهير ليفربول لأفضل لاعب في الفريق، بجانب جائزة هداف الدوري الدوري الإنجليزي "الحذاء الذهبي".

كما حصد اللاعب المصري على لقب "أفضل لاعب" في ليفربول الموسم الماضي باختيار الجماهير واللاعبين، وتوج بجائزة الأفضل في 2018، المقدمة من اتحاد المشجعين لكرة القدم FSF .