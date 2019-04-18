» الزمالك يبحث أمام الدراويش استعادة صدارة الدورى

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يدخل فريق الزمالك اختبارا صعب حينما يحل ضيفا ثقيلا على نظيره الإسماعيلي فى الخامسة من مساء اليوم على ستاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر الدوري .

ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الدراويش وحصد الثلاث نقاط، لاستعادة صداره الدورى مرة أخرى، والضغط على منافسه الأهلي الذي يعتلي الصدارة بفارق نقطة واحدة .

من جانبه شدد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك على لاعبيه، بضرورة حسم مباراة الإسماعيلي بالفوز والتركيز جيدا في المباراة مستغلا الروح المعنوية العالية للاعبين بعد الفوز على حسنية أغادير المغربي والتأهل لنصف نهائي بطولة الكونفدرالية .

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 57 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 37 نقطة.


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