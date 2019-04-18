» طقس اليوم لطيف على شمال البلاد والصغرى 4 درجات

18 أبريل 2019 - 09:16 ص

يقدم موقع "المصريون" خدمة لرصد درجات الحرارة المتوقعة علي كل الأنحاء اليوم.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس لطيف على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة معتدل على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 24

شبين الكوم 13 23

طنطا 13 23

دمنهور 13 22

الإسكندرية 14 21

بلطيم 14 21

مطروح 14 23

السلوم 13 22

سيوة 12 26

بورسعيد 14 21

دمياط 14 20

الزقازيق 13 23

الإسماعيلية 13 23

السويس 12 23

العريش 12 21

رفح 11 20

رأس سدر 14 25

نخل 10 21

نويبع 15 26

طابا 12 24

كاترين 06 20

الطور 16 26

شرم الشيخ 18 29

الغردقة 18 27

مرسى علم 20 28

الفيوم 14 25

بني سويف 14 25

المنيا 12 26

أسيوط 14 26

سوهاج 15 27

قنا 15 28

الأقصر 16 29

أسوان 17 30

أبوسمبل 19 30

الوادي الجديد 17 30

شلاتين 22 27

أبو رماد 23 26

حلايب 22 26

راس حدربة 22 25