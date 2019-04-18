» فنانة تكشف سر صدمتها في أحمد الفيشاوي: متخيلتش يعمل معايا كدا

18 أبريل 2019 - 09:08 ص

كشفت الفنانة ناهد السباعي عن تعرضها لصدمة كبيرة في الفنان أحمد الفيشاوي بسبب انسحابه من فيلمهما سويا "اللعبة الأمريكاني".



وقالت في لقاء مع برنامج "حفلة 11" الذي تقدمه الإعلامية "سمر يسري" : "الفيشاوي انسحب بعد بدء التصوير بيومين رغم إنه حصل على 40% من أجره .. يعني مكانتش أسباب إنتاجية".



وتابعت: "اتصدمت في أحمد الفيشاوى بعدما اعتذر عن دوره في الفيلم، لأني تربطني علاقة أسرية قوية بيني وبينه؛ نظرا لأن والدي كان صديقًا مقربًا لـ فاروق الفيشاوي، ولم أتوقع أن يفعل هذا معي".