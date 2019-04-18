» فوي يرد علي المتخوفين من إطالة الحكم بسبب التعديلات الدستورية

18 أبريل 2019 - 08:47 ص



استنكر الإعلامي مفيد فوزي، مقاطعة البعض لتعديلات الدستورية قائلا :" هناك من يقول أنا هروح أو مش هروح الاستفتاء لا هزود ولا هنقص"، معقبا :"هذا معنى قاسي بيجنني ويحسسني إن هناك خلل في الانتماء".



وأضاف "فوزي"، في مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، الفضائية، ده مستقبل، كنت دايما أحلم أنه مثل هذه الاستفتاءات يحصل فيها ما حدث بالضبط في مظاهرة يونيو التي اعتبرها مظاهرة إنسانية على مستوى الكون يوم السيناريو الإلهي الذي جاء بعبد الفتاح السيسي لهذا البلد".



وشدد على أن التربية السياسية مهمة في الفترة المقبلة ويجب أن تحدث عن طريق الإعلام، وقصور الثقافة، مؤكدا على أنه لكي يشارك الناس سياسيا لا يجب أن تكون بطونهم في حالة فراغ.



ولفت إلى أن المرأة المصرية تنحني وينكسر ظهرها لكي يستقيم ظهر الرجل، وهي تلعب دور خطير للغاية في تاريخ الوطن، ولم يأتي رئيس مؤمن بدور المرأة مثل الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وردًا على من يتخوفون من إطالة الحكم، بسبب التعديلات الدستورية، قال "فوزي": "الراجل وراه مشروعات ميسبناش إلا لما يخلصها ، هو عايز يخلصها قبل ما يمشي".

