تعرف على مناورة تركي آل الشيخ للأهلي قبل مباراة بيراميدز

18 أبريل 2019 - 08:30 ص

يلتقي ناديا الأهي وبيراميدز مساء اليوم في ممارسات الدوري الممتاز في مباراة من المتوقع أن تشهد الكثير من الحماسية وبخاصة في ظل حضور الجماهير .



وأمس قال "تركي آل الشيخ" - مالك نادي بيراميدز - في تدوينة عبر حسابه في "فيس بوك" : """بنفينتي مصاب وكينو مصاب وخربين إيقاف.. إيه الحظ ده".



ثم عاد وتنبأ أن الأهلي سيفوز على بيراميدز وأن "عبدالله السعيد" سيكون الأسوأ في المباراة



لكن الجهاز الطبي لنادي بيراميدز كشف عن شفاء البرازيلي كينو من الإصابة وجاهزيته للمباراة فضلا عن اكتمال صفوف الفريق بشكل كامل لملاقاة الأهلي.



