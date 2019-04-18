حلا شيحة تنفعل على جمهورها بعد مهاجمتهم لها بسبب "محمد رمضان"

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انفعلت الفنانة حلا شيحة بعد الهجوم الكاسح الذي تعرضت له إثر نشر صورة تجمعها بالفنان محمد رمضان الذي تشاركه بطولة مسلسل "زلزال" المقرر عرضه في رمضان.

ونشرت "حلا" صورة عبر انستجرام وعلقت قائلة: ""صورة بحبها من كواليس العمل اللي سعيدة بوجودي فيه، يارب النجاح كله .. زلزال رمضان 2019 اللي من القلب لازم يوصل للقلب ".

وانتقد "كثيرون" خلع "حلا" للحجاب كما انتقدوا ظهورها مع محمد رمضان لترد قائلة: " اللي مش حابب وشايف إن الصفحة دي مش عاجباه ياريت ميعلقش، دي صفحة فنية بس أهلا بالتعليقات الإيجابية والباقي لا يعنيني".

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