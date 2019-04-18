الإبراشي عن التعديلات الدستورية: "جربوا و هتشوفوا"

18 أبريل 2019 - 08:18 ص

دعا الإعلامي وائل الإبراشي، المصريين للمشاركة في الاستفتاء علي الدستور قائلا :"إنه في اللحظات المصيرية يتعامل المصريين بجدية مع الأفكار الموروثة القديمة.



وأضاف "الإبراشي"، من خلال برنامج "كل يوم"المذاع علي فضائية "أون إي"، أن المصريين كانوا يتعاملون مع الاستفتاءات بشئ يخلوا من الهمة ، ولكن الاستفتاء علي التعديلات الدستورية هذه المرة ليس تقليدي ، فهو في منتهي الأهمية لاستكمال تطلعاتنا ومشروعنا الوطني ، جربوا و هتشوفوا ، اللي بنعملوا دا شيء تاريخي و مصيري .



وتابع "الإبراشي"، قائلا:"الشعب المصري أكثر صلابة وقوة ، المصريين أول ما بيحسوا أن فيه خطر مشاعرهم القوية بتستفز علي الفور".

