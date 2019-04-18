» الديهي يتعرض لوعكة صحية تمنعه من استكمال حلقته

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وعكة صحية

تن

نشات الديهى


تعرض الإعلامي نشأت الديهي، لوعكة صحية مفاجئة لم يستطع علي إثرها من استكمال حلقة برنامجه .

واضطر "الديهي"، خلال عرض حلقة "بالورقة و القلم" المذاع عبر فضائية "تن"، للخروج لفاصل إعلاني، ولكنه لم يتمكن من استكمال الحلقة مرة أخري.

 يذكر أن برنامج بالورقة والقلم يعرض للإعلامي نشأت الديهي من السبت إلى الأربعاء في الساعة السادسة مساء على قناة تن.

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