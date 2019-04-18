» مخرج شهير يتنبأ بوفاته قبل 5 أيام .. ثم يرحل فجر اليوم

18 أبريل 2019 - 08:07 ص

توفي فجر اليوم المخرج سيد سعيد بعدما أعلن زوج ابنته الخبر عبر حسابه بموقع "فيس بوك" .



وقام "سعيد" بإخراج فيلم القبطان الذي أنتج عام 1997 وقام ببطولته الفنان الراحل محمود عبد العزيز.



وكتب "سعيد" قبل 5 أيام من رحيله: ""في هدوء مسالم، سوف انسحب من عالمكم المحكم عاريا بلا كلمات، وها أنا في طريقي، مستكشفا حياة أخرى، ارشق الإشارات في صحراوات ليل بلا نوافذ، منتسبا إلى بروده ظلي، ظلي الذي ظل يلازمني ولكنه الآن ينكرني".

