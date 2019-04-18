الفقي: "مبارك عدل مدة الرئاسة بشكل فاضح"

18 أبريل 2019 - 07:39 ص



وصف الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي ، المواطن المصري بسيئ النية، حيث يفسر المواقف على شكل يؤكد عدم الثقة المتبادلة مع الحكم ، حسبما قال .



وأضاف "الفقي" خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن تعديل مدة رئاسة الجمهورية ليس الهدف الأساسي من التعديلات الدستورية.



وأوضح "الفقي"، أن التعديلات الدستورية لا يوجد بها ما يزعج المواطن العادي، مشيرا إلى أن الرئيس الأسبق حسني مبارك قام بتعديل مدة الرئاسة من قبل بالدستور بشكل فاضح و محدش قال حاجة .

