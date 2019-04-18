اعتراف خطير من محمد صلاح عما حدث له الأيام الماضية

18 أبريل 2019 - 07:32 ص

اعترف نجمنا المصري محمد صلاح - المحترف بصفوف ليفربول - أنه عانى من ضغوط شديدة مع فريقه خلال الأيام الماضية بعد صيامه عن التهديف.



وقال "صلاح" في حوار مع مجلة "التايم" الأمريكية بعد اختياره ضمن أهم 100 شخصية في العالم: "نعم كنت أعاني من الضغوط مع فريقي ليفربول خلال الأيام الماضية لكن الأمور أصبحت أفضل".



وأضافت: "الناس في بلدي تتعامل معي أنني اللاعب النموذجي وجميع مشجعي الوطن العربي يعتبروني مثل ابنهم وأنا فخور بهذا".



وتابع: "أسترخي كثيرا بعد كل مباراة .. طريقة استرخائي بسيطة .. أذهب إلى المنزل واجلس مع ابنتي مكة البالغة من العمر 5 سنوات .. هكذا ينتهي كل التعب".



واستدرك: "مع ذلك أعيش حياة عادية جدًا ولم تغيرني الشهرة .. أبقى طوال الوقت في المنزل .. لا أحب الخروج".



