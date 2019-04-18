» حيلة غريبة لتهريب القاصرين إلى بريطانيا

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قضت محكمة بريطانية بسجن شخص، بعد محاولته تهريب 7 أشخاص، بينهم طفلان، إلى المملكة المتحدة داخل شاحنته.

وقال صحيفة "مترو" البريطانية إنه تم حبس بوروبيكا، البالغ من العمر 20 عاما والمتحدر من رومانيا، لأربعة أعوام ونصف العام، بعد أن أوقفته "قوة الحدود" بالقرب من دوفر يوم الثلاثاء 16 مارس، حسبما نقلت "سكاي نيوز".

وذكرت سلطات مراقبة الحدود أن الصندوق المخفي وراء الشاحنة بني من أجل غرض وحيد "هو تهريب البشر"، مشيرة إلى أن خروج الأشخاص المهرَّبين منها مستحيل دون مساعدة خارجية.

من جانبه، أوضح متحدث باسم وزارة الداخلية "عندما قام الضباط بتفتيش الشاحنة وجدوا الصندوق بين مقاعد الركاب الخلفية ومؤخرة العربة"، مضيفا "كان هناك 7 أشخاص، من بينهم قاصران".


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