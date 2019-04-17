استبعاد نجم الإسماعيلي من مباراة الزمالك بسبب توقيعه للأهلي

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قرر الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة سيدومير يانيفسكي، استبعاد كريم بامبو من قائمة الفريق لمواجهة الزمالك، في الخامسة مساء غدٍ الخميس، على إستاد الجيش بالسويس، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

جاء استبعاد صانع ألعاب الإسماعيلي،  بعدما رفض كل الطرق لتجديد عقده مع الدراويش، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وترددت أنباء في الأيام القليلة الماضية أن كريم بامبو وقع عقدًا مع فريق السابق النادي الأهلي لمدة 3 سنوات، تبدأ من الموسم الجديد 2020/2019، بعد المستوى المميز الذي قدمه اللاعب مع الدراويش في المواسم السابقة، وتسجيله لعدد كبير من الأهداف مع أبناء القلعة الصفراء.


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