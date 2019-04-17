أول صورة لضحية زوج شقيقته بالمرج

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جريمة قتل

المرج

تداول نشطاء مواقع التواصل أول صور للشاب المقتول على يد زوج شقيقة زوجته بسبب خلافات بينهما في المرج.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا يفيد بقيام سيد م وشهرته "سلاكه"، عاطل، بقتل "محمود م"، شقيق زوجته، طعنا بسلاحه الأبيض بسبب خلافات نشبت بينهما، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبحوزته أداة الجريمة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

شاهد..


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