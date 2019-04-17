  • الأربعاء 17 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:13 م
بحث متقدم
ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب:" اللي بيتكسف يقعد جنب أمه"

أرشيفية

لماذا رفض «النور» التعديلات الدستورية ثم أيدها؟

المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات

19 ألفًا و624 قاضيًا يشرفون على الاستفتاء

أرشيفية

إسرائيل تحذر من هجوم محتمل بسيناء.. وأمنيون: «فشنك»

عصام كاريكا وباسمين نيار

أول رد لـ«كاريكا» على اتهام فنانة له بالتعدي الجنسي عليها

رئيس بيرو السابق

«انتحار رئيس»..تفاصيل إطلاق رئيس«بيرو» النار على نفسه

نشأت الديهي

بعد أن هدد رجال أعمال.. «الديهي» يخرج لفاصل ولم يعد

أرشيفية

قصة زوجة جمعت بين خمسة أزواج

الملك سلمان وأردوغان

قرار سعودي غير مسبوق ضد تركيا

الاهلى

صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة بيراميدز

باريس سان جيرمان يسقط أمام نانت بثلاثية

الرياضة

باريس سان جيرمان ونانت
باريس سان جيرمان ونانت

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«يويفا» يفتح تحقيقًا مع البرازيلي «نيمار»

#

باريس سان جيرمان على أبواب ربع نهائي أبطال أوروبا

#

«مارسينياك» حكمًا لمباراة سان جيرمان وليفربول

#

خطر يهدد باستبعاد "سان جيرمان" من أبطال أوروبا

باريس

المصريون

سان جيرمان

نانت

سقط باريس سان جيرمان، أمام مضيفه نانت للمرة الأولى منذ 2004، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين ببطولة الدوري الفرنسي.

وكانت الفرصة الأولى أمام سان جيرمان، لحسم اللقب ضد ستراسبورج، حين كان بحاجة للفوز، لكنه اكتفى بالتعادل 2-2، ثم أمام ملاحقه ليل، حيث كان بحاجة للتعادل فقط، لكنه خرج بأسوأ هزيمة له منذ عام 2000 بعد خسارته المذلة 1-5.

وسيكون النادي الباريسي، الذي يتقدم بفارق 17 نقطة عن ليل الثاني، أمام فرصة رابعة لحسم اللقب وهذه المرة على ملعبه بارك دي برانس، ضد وصيفه في الموسم الماضي موناكو.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» البرلمان الأوروبي يصادق على رفع رسوم تأشيرة الدخول
» عواصف جديدة تهدد 118 مليون شخص بأمريكا
» حكومة السراج تطلب اجتماعًا طارئًا بالجامعة العربية
» وكيل «صلاح» يكشف حقيقة خناقته مع«كلوب» ومطالبته بالرحيل
» صور.. زوجة إسكندرانية ذهبت لتصغير ثدييها.. فوقعت الكارثة
» انضمام نجلة الحضري لفريق القدم النسائي بوادي دجلة
» نجاة محافظ المهرة اليمنية من محاولة اغتيال
» صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة بيراميدز
» السودان يطالب مجلس الأمن بـ"عدم التدخل" في شئونه
» رسميًا.. أياكس الهولندي يضم لاعب الزمالك
» لماذا رفض «النور» التعديلات الدستورية ثم أيدها؟

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:01 ص

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان