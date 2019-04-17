  • الأربعاء 17 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:12 م
بحث متقدم
ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب:" اللي بيتكسف يقعد جنب أمه"

أرشيفية

لماذا رفض «النور» التعديلات الدستورية ثم أيدها؟

المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات

19 ألفًا و624 قاضيًا يشرفون على الاستفتاء

أرشيفية

إسرائيل تحذر من هجوم محتمل بسيناء.. وأمنيون: «فشنك»

عصام كاريكا وباسمين نيار

أول رد لـ«كاريكا» على اتهام فنانة له بالتعدي الجنسي عليها

رئيس بيرو السابق

«انتحار رئيس»..تفاصيل إطلاق رئيس«بيرو» النار على نفسه

نشأت الديهي

بعد أن هدد رجال أعمال.. «الديهي» يخرج لفاصل ولم يعد

أرشيفية

قصة زوجة جمعت بين خمسة أزواج

الملك سلمان وأردوغان

قرار سعودي غير مسبوق ضد تركيا

الاهلى

صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة بيراميدز

صدمة كبرى لمستخدمي "أندرويد" من تحديث "واتسآب" الجديد

الصفحة الأخيرة

واتس اب
واتس اب

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

من هو الرئيس المؤقت الجديد للجزائر؟

#

تعرف على قصة الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"

#

تضييق جديد على الجاليات المسلمة بمنع الذبح الحلال

#

30 فنانًا تشكيليًا عالميًا يشاركون في "ملتقى شرم الشيخ الدولي للفنون"

أصيب عدد كبير من مستخدمي نظام تشغيل "أندرويد" بصدمة كبرى، بسبب تحديث تطبيق التراسل الفوري الجديد "واتسآب".

نشرت صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية تقريرا حول تحديث "واتسآب" الجديد، الذي تضمن مجموعة من الميزات والتقنيات الجديدة، لكن أسوأها كانت تلك التي عانى منها مستخدمو "أندرويد".

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مستخدمي "أندرويد" عند استخدامهم "واتسآب"، فوجئوا بأنه يحرمهم من أخذ لقطات مصورة "سكرين شوت" (Screenshot ) من أي محادثة خاصة لهم.

وأشار عدد من المستخدمين أن ذلك العيب ظهر تحديدا، بعد تفعيل المستخدمين "ميزة المصادقة" الجديدة التي أضافها "واتسآب" إلى تطبيقه، وتتيح إمكانية توثيق المستخدم لحسابه، بحيث لا يفتح إلا عن طريق بصمة الأصبع.

وأبدى الكثير من المستخدمين ضيقهم وانزعاجهم من ذلك العيب، الذي ظهر لمستخدمي "أندرويد" على "واتسآب".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» البرلمان الأوروبي يصادق على رفع رسوم تأشيرة الدخول
» عواصف جديدة تهدد 118 مليون شخص بأمريكا
» حكومة السراج تطلب اجتماعًا طارئًا بالجامعة العربية
» وكيل «صلاح» يكشف حقيقة خناقته مع«كلوب» ومطالبته بالرحيل
» صور.. زوجة إسكندرانية ذهبت لتصغير ثدييها.. فوقعت الكارثة
» انضمام نجلة الحضري لفريق القدم النسائي بوادي دجلة
» نجاة محافظ المهرة اليمنية من محاولة اغتيال
» صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة بيراميدز
» السودان يطالب مجلس الأمن بـ"عدم التدخل" في شئونه
» رسميًا.. أياكس الهولندي يضم لاعب الزمالك
» لماذا رفض «النور» التعديلات الدستورية ثم أيدها؟

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:01 ص

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان