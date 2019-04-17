السراج يطالب "الجنائية الدولية" ببدء التحقيق في "جرائم حرب" حفتر

طالب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، المحكمة الجنائية الدولية ببدء التحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل قائد الجيش الوطني الليبي شرق البلاد خليفة حفتر.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، "بالنظر إلى ما ارتكبته قوات المدعو خليفة حفتر من جرائم ضد المدنيين وضد الإنسانية وتدمير البنية التحتية بقصفها بالأسلحة الثقيلة…" مشيرا كذلك إلى "مشاركة المدعو محمود الورفلي في صفوف قوات حفتر وهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية ".

وتابع البيان "نأمل من المحكمة البدء بالتحقيق في الجرائم والانتهاكات وتقديم مجرمي الحرب إلى محكمة المحكمة الجنائية الدولية".