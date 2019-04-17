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البرلمان الأوروبي يصادق على رفع رسوم تأشيرة الدخول

عرب وعالم

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

وكالات - خالد الشرقاوي

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صادق البرلمان الأوروبي على رفع رسوم طلبات الحصول على تأشيرة الدخول (فيزا) إلى دول الاتحاد الأوروبي إلى 80 يورو.

ووافق 408 نواب مقابل رفض 123 نائبا على التعديل القانوني الجديد المتعلق بطلبات الحصول على تأشيرة الدخول قصيرة الأمد، خلال تصويت الجمعية العامة للبرلمان بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، الأربعاء.

وبموجب التعديل الجديد سيرفع الاتحاد الأوروبي رسوم الحصول على تأشيرة الدخول السياحية المطبقة على مواطني أكثر من 100 بلد، من 60 إلى 80 يورو.

ويعفى من تلك الرسوم الطلاب، والباحثين، والأطفال دون سن السادسة، فيما سيتم توفير إمكانية الحصول على فيزا متعددة الدخول للفنانيين والرياضيين المحترفين والأشخاص الذين يسافرون بشكل متكرر.

ويمكن التوجه لإجراء تغييرات على القوانين المذكورة للبلدان المتعاونة بشكل كافي مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمجال قبول المهاجرين غير النظاميين.

ويتوجب مصادقة مجلس الاتحاد الأوروبي من أجل سريان التعديل الجديد.


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