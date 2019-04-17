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"الوطنية للانتخابات":

19 ألفًا و624 قاضيًا يشرفون على الاستفتاء

الحياة السياسية

المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات
المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات

أحمد سالم

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استفتاء

قضاة

الوطنية للانتخابات

مشرفين

قال المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية يتم تحت إشراف قضائي كامل، موضحًا "قاضٍ على كل صندوق في الاستفتاء".

وأضاف "الشريف" خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن عدد القضاة المشاركين في الاستفتاء بلغ 19 ألف و339 قاضيًا، بينهم 15 ألف و624 أساسيًا، و4 آلاف و15 احتياطيًا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل مصر، خلال أيام 20 و21 و22 أبريل الجاري (السبت والأحد والإثنين)، وخارج مصر أيام 19 و20 و21 أبريل الجاري (الجمعة والسبت والأحد).

ودعا المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة، خلال مؤتمر صحفي اليوم، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، المواطنين داخل مصر وخارجها للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وتلقت الهيئة إخطارا من البرلمان، بالموافقة النهائية على التعديلات الدستورية بأغلبية الأعضاء، لتبدأ في إجراءات استفتاء الشعب عليها.

وجرت تعديلات دستورية، تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس إلى ست سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها ست سنوات أخرى تنتهي في 2030.

كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك المادة التي تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر.

وتتضمن التعديلات مواد أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ.


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