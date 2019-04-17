» وكيل «صلاح» يكشف حقيقة خناقته مع«كلوب» ومطالبته بالرحيل

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الرياضة

محمد صلاح ووكيله رامى عباس
محمد صلاح ووكيله رامى عباس

أمير سعد

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

رامي عباس

سخرالكولومبي رامي عباس، رامي عباس مدير أعمال النجم محمد صلاح، حناح فريق ليفربول الإنجليزى والمنتخحب الوطني، من أنباء رحيله عن صفوف الريدز، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكتب «عباس» عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى «تويتر» مهاجمًا صحية آس الإسبانية: «أرى أنهم يتحدثون من مؤخرتهم مره أخرى».

وكانت صحيفة اس الإسبانية قريبة الصلة من ريال مدريد، قد نشرت تقريرا عن وقوع مشاجرة بين اللاعب ويورجن كلوب المدير الفني للفريق، وطلب محمد صلاح من إدارة الريدز الرحيل.

ووفقًا لصحيفة "آس"، فإن سبب رغبة صلاح في الرحيل تعود إلى دخوله في مشادة، مع الألماني يورجن كلوب المدير الفني، خلال الفترة الماضية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن إدارة ليفربول تدخلت من أجل إقناع محمد صلاح بالبقاء في صفوف الفريق، وطالبته بسحب الطلب الرسمي، مقابل الموافقة على رحيله نهاية الموسم، إذا صمم على فكرة مغادرة ملعب "آنفيلد" في يونيو المقبل، وهو ما وافق عليه النجم المصري.

وأضافت الصحيفة، أن تلك السيناريو سيفتح منافسة شديدة من كبار أوروبا، للحصول على خدمات صلاح في الفترة المقبلة، حيث كان ريال مدريد أبدى عن رغبته في التعاقد مع النجم المصري الموسم الماضي، ولكن في النهاية لم يستطيع التوقيع معه.

وأوضحت "آس" في تقريرها، أن "مو صلاح" لم يظهر ضمن قائمة أولويات الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، المدير الفني للميرنجي، التي يرغب في ضمها بالميركاتو الصيفي.

يتصدر محمد صلاح قائمة هدافي البريميرليج هذا الموسم، برصيد 19 هدفًا، بالتساوي مع سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.


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