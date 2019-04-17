» انضمام نجلة الحضري لفريق القدم النسائي بوادي دجلة

انضمت نجلة عصام الحضري حارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا إلي الفريق الأول لكرة القدم النسائية بوادي دجلة.

ونشر "الحضري" عددًا من الصور التي تظهر فيها نجلته "شدوي" أثناء تعاقدها مع إدارة النادي، معلقًا عليها "انضمام شدوى عصام الحضري للفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي وادي دجلة برئاسة المهندس ماجد سامي والمهندس هاني فؤاد .. وتحت قيادة الكابتن القدير محمد كمال، الف مبروك يا حبيبتي وبالتوفيق دايما يا رب ♥♥".

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