الموافقة على تجنيس 21 مصريًا بجنسيات أخرى

أصدر وزير الداخلية محمود توفيق، قرارا بالموافقة على تجنيس 21 مصريا بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

ونشرت جريدة الوقائع الرسمية، اليوم الأربعاء، أسماء الحاصلين على الجنسيات الجديدة، وفقا للقرار الذي حمل رقم 543 لسنة 2019.

وتسمح مصر لمواطنيها بالتنازل عن الجنسية مقابل جنسية أخرى، أو التجنس مقابل الاحتفاظ بالجنسية الأصلية، مع وجود مادة في القانون تجيز إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها، بقرار من مجلس الوزراء المصري.